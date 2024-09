Stipendi Serie A, ecco i MILANISTI in CLASSIFICA: c’è anche un INSOSPETTABILE

Milan, tanti big tra i più pagati della Serie A. Ecco gli stipendi dei calciatori rossoneri con un insospettabile in graduatoria

La classifica dei calciatori più pagati in Serie A, stilata da Calcio e Finanza, vede una forte presenza rossonera. Ben sei giocatori del Milan si collocano nella top 20, a testimonianza degli investimenti fatti dal club per costruire una squadra competitiva.

La presenza di tanti giocatori del Milan tra i più pagati della Serie A è un chiaro segnale delle ambizioni del club. La dirigenza rossonera ha investito molto sul mercato per costruire una squadra in grado di competere per lo scudetto e tornare ai vertici del calcio europeo. I tifosi milanisti possono quindi guardare al futuro con ottimismo, sperando che questi investimenti si traducano in successi sul campo.

La classifica completa dei più pagati