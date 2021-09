Stam esonerato dal Cincinnati: il comunicato ufficiale del club di MLS

Termina l’avventura di Jaap Stam in MLS, il Cincinnati ha deciso di esonerare l’ex difensore del Milan dopo 20 punti in 25 partite

Jaap Stam non sarà più l’allenatore del Cincinnati. L’ex difensore di Milan e Lazio, ora allenatore, non ha convinto come tecnico del club di MLS, che ha deciso di esonerarlo considerato lo score negativo di 20 punti in 25 partite. Ecco le parole del presidente Jeff Berding.

«Era evidente che era necessario un cambio di allenatore, dopo molte discussioni il club ha preso la decisione di salutare Jaap». Poi ha aggiunto: «Grazie per tutto ciò che hai fatto per l’FC Cincinnati durante il tuo soggiorno qui, ti auguriamo il meglio».