Squalifica Fonseca, vertici arbitrali irritati dalle proteste del tecnico! Spunta il retroscena da Bergamo, cosa può succedere

Squalifica Fonseca, i vertici arbitrali sono particolarmente irritati dopo le proteste del portoghese contro La Penna al termine di Atalanta Milan

Come riportato dal Corriere della Sera, nel mondo arbitrale c’è grande irritazione per le proteste di Paulo Fonseca, tecnico del Milan, al termine della gara persa contro l’Atalanta.

I vertici arbitrali sono irritati per le accuse di Fonseca. L’operato di La Penna a Bergamo promosso, si aspettano una squalifica per il tecnico. Il Milan la pensa come il portoghese che aveva avvertito i dirigenti prima di parlare nel post partita.