Spettatori Milan a San Siro, dati quasi da RECORD: il confronto con l’Inter non regge. I numeri ufficiali

Una grande risposta da parte dei tifosi del Milan in questa stagione con una media di 72800 tifosi a San Siro. Ma sono i tifosi dell’Inter a laurearsi come i migliori d’Italia in termini di partecipazione allo stadio. Calcio e Finanza ha pubblicato i dati relativi alla media delle presenze nella stagione 2023/2024 di Serie A.

Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica, i sostenitori nerazzurri sono stati i più presenti con circa 72800 persone a San Siro nelle diciannove partite disputate in casa. 800 mila tifosi in più rispetto ai rossoneri. L’Inter vince così il premio del tifo in Italia per il nono anno consecutivo.