Spalletti sull’ex Tonali: «Ha una COSA importante. Ecco come l’abbiamo RITROVATO»

Il commissario tecnico della nazionale italiana Luciano Spalletti ha così parlato dell’ex Milan Sandro Tonali

Il ct Luciano Spalletti, alla guida della Nazionale, ha espresso grande entusiasmo per il ritorno di Sandro Tonali in azzurro. In conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro la Francia, ha così parlato dell’ex centrocampista del Milan, oggi in forza al Newcastle.

LE SUE PAROLE – «Tonali per noi diventa fondamentale, ha quel livello e quello spessore di calciatore internazionale. Ha ritmo e determina tanto per una squadra: l’abbiamo ritrovato sorridente, voglioso di stare coi compagni. Abbiamo ritrovato un calciatore forte».