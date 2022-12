Spalletti: «Necessitavamo di un momento per rifiatare il fiato dopo una partenza così». Le parole del tecnico del Napoli

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dell’importanza di questa sosta. Ecco le parole del tecnico del Napoli:

«Io conosco solo un modo di misurare la giornata, se sono soddisfatto del lavoro svolto. Si va alla ricerca delle cose che ci mancano perché poi l’unica che non abbiamo è quella che ci rovina tutto ciò che abbiamo, il tempo è stato usato benissimo, abbiamo trovato il massimo della disponibilità da chi lavora, non ci sono stati grossi infortuni, abbiamo lavorato su quello che volevamo approfondire e domani valuteremo se il lavoro sarà stato svolto bene o no e siamo soddisfatto del periodo qui, un posto ideale per un break. Chi dice che era meglio non fare il break perché stavamo andando bene… io dico che invece necessitavamo di un momento così perché la squadra necessitava di tirare il fiato dopo una partenza così. Sarebbe accaduto comunque con qualche pareggio, invece ora ripartiremo, scomoda di più chi aveva trovato la quadra nell’ultimo periodo. Ora si va con fiducia ad iniziare e ci saranno altre amichevoli».