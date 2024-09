Spalletti: «La Francia può essere pericolossima, ma i TIFOSI devono riconquistare FIDUCIA verso l’Italia. E Mbappé…». Le parole

Spalletti ha presentato la sfida di Nations League tra la Francia dei rossoneri Maignan e Theo Hernandez e Italia ai canali ufficiali della nazionale.

LE NOVITA’ – «C’erano e ci sono da cambiare alcune cose, in allenamento lo abbiamo fatto, ora c’è da farle vedere anche in partita. Va rimessa a posto la fiducia in se stessi e anche tutti i nostri tifosi devono riacquistare fiducia nei nostri confronti».

FRANCIA E MBAPPE’ – «La Francia ha calciatori di altissimo livello bisogna stare attenti tatticamente a essere sempre squadra perché i ribaltamenti di fronte a campo aperto possono essere pericolosissimi per noi. Si marca di squadra, con l’aiuto di tutti».

ATTEGGIAMENTO IN ALLENAMENTO – «Ho visto belle cose negli allenamenti: partecipazione, disponibilità e fiducia in quello che poi si andrà a fare. Questi sono valori molto importanti. Mi hanno ridato il primo sorriso dopo l’Europeo».