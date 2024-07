Spagna Germania, gli occhi del Milan sono puntati su Morata: le formazioni UFFICIALI del quarto di finale di EURO2024

Alle 18 Spagna e Germania sono pronte a scendere in campo per la sfida valevole per il primo quarto di finale di questo Europeo. L’obiettivo del calciomercato Milan Alvaro Morata sarà regolarmente in campo: queste le formazioni ufficiali.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Morata; N. Williams. CT: Luis De La Fuente.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Raum; Emre Can, Kroos; Sane, Gundogan, Musiale; Havertz. CT: Julian Nagelsmann.