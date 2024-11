Slovan Milan, i rossoneri partiranno da Malpensa alle 17: poi la conferenza stampa

Slovan Milan, i rossoneri partiranno da Malpensa alle 17: la conferenza stampa sarà dallo stadio alle 19.15 con Fonseca e Abraham

Delineato il piano della vigilia di Slovan Bratislava Milan. I rossoneri partiranno da Malpensa in aereo alle 17, una volta in città raggiungeranno lo stadio per il tradizionale sopralluogo del giorno prima.

Alle ore 19.15 fissata la conferenza stampa pre-gara con Paulo Fonseca e Tammy Abraham direttamente dallo Stadio Tehelné Pole di Bratislava. Domani il match di Champions nel pomeriggio, fischio d’inizio alle 18.45.