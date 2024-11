Slovan Bratislava Milan, Okafor delude: lo svizzero è il peggiore in campo. Il giudizio

Slovan Bratislava Milan, è Noah Okafor il peggiore in campo dei rossoneri nella vittoria di ieri sera in Champions League

Come riferito dalle pagelle della Gazzetta dello Sport, è Noah Okafor il peggiore in campo della sfida vinta ieri sera dal Milan sul campo dello Slovan Bratislava. Lo svizzero, che ha giocato i primi 45 minuti lasciando poi il posto a Leao, non incide sulla sinistra.

PAROLE – «Parte titolare e cerca l’uno contro uno senza sfondare. Qualche dribbling riuscito senza azzeccare la giocata decisiva. Out a fine primo tempo».