Slovan Bratislava Milan, Bergomi non ha dubbi: «Per rendere al meglio i rossoneri dovrebbero giocare così»

Slovan Bratislava Milan, Bergomi, ex calciatore e noto opinionista, ha parlato dei rossoneri dal punto di vista tattico: le dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Bergomi ha parlato così del Milan:

PAROLE – «Sul gol del pareggio, Calabria deve scappare via e non deve cercare il contrasto. L’errore è all’inizio dell’azione, nella scelta. Perché se non arrivi in anticipo, l’avversario non lo prendi più. C’è da dire che Reijnders poteva rimanere più stretto. Voglio però guardare un lato positivo, che è la giocata di Abraham sul gol di Pulisic. Al Milan manca continuità e organizzazione per fare una fase difensiva diversa. C’è un rischio eccessivo in difesa e va limitato. I centrocampisti possono lavorare in maniera diversa e avendo tanti giocatori veloci, può difendere anche più basso».