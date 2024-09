Slot: «Partita SPECIALE e vittoria MERITATA, abbiamo dimostrato questo dopo un INIZIO difficile. E Chiesa…». L’intervista

Slot, allenatore del Liverpool, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria col Milan per 1-3.

IL MILAN DI CAPELLO – «Quando avevo 10-15 anni guardavo tanto calcio e all’epoca c’erano Van Basten, Gullit e Rijkaard che giocavano in quella squadra. Magari gli italiani pensavano ad altri giocatori rispetto a questi tre, ma noi come olandesi lo conosciamo e sappiamo quello che ha fatto per il Milan e il calcio in generale».

LIVERPOOL PIU’ FORTE DOPO STASERA – «Si e no. Penso che abbiamo fatto anche prima prestazioni di questo livello. Per questo eravamo così delusi dal risultato contro il Nottingham Forest e di come abbiamo giocato. Però sappiamo e abbiamo dimostrato di cio che siamo capaci. Prendiamo fiducia da questa partita perché era stato un inizio difficile, dopo 5 minuti ci avevano già colpiti 2 volte e una volta ci avevano segnato. Tornare così forti e dominanti è stato molto importante, così come i due gol da calci piazzati. La vittoria è stata meritata».

DEBUTTO DI CHIESA – «E’ molto bello averlo con noi e la nostra squadra. Penso stia recuperando la condizione dopo un inizio difficile con la Juve. Potrà aiutarci tantissimo. Uno degli aspetti più positivi è che molto contento di essere con noi, vuole far parte di questa squadra. In futuro avremo tanti benefici dalla sua presenza in squadra».

DOVE PORTERA’ LA MINIATURA DI SAN SIRO – «Ho due case, una in Olanda e una in Inghilterra. Posso garantirti avrà un bel posto in una delle due. Questa è una serata che ricorderò in futuro. Spero che ci saranno tante altre belle serate nel mio periodo al Liverpool. Questa era la mia prima partita in Champions e giocare in uno stadio come questo una partita speciale è un bellissimo record da portare a casa».