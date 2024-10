Skov Olsen Milan, è l’obiettivo per la risalita in Serie A e Champions League: c’è una corsia preferenziale col Bruges

Skov Olsen Milan, c’è una corsia preferenziale col Bruges per arrivare all’esterno danese. E’ nel mirino già per il mercato di gennaio

Skov Olsen è l’obiettivo del mercato Milan, già nella sessione di gennaio, per la risalita in Serie A e Champions League.

A scriverlo è la Gazzetta dello Sport sottolineando come, grazie all’affare De Ketelaere, i rossoneri avrebbero già una corsia preferenziale con il Bruges, visto che i contatti dal 2022 in poi sono proseguiti per il pagamento di alcuni bonus per il belga. Il costo di Skov Olsen è di 15-18 milioni.