Sinner conquista il Masters 1000 di Shanghai: il campione di tennis, tifoso del Milan, trionfa contro Djokovic

Sinner ha vinto il Masters 1000 di Shanghai battendo Djokovic in finale. Nuovo trionfo del campione di tennis, tifoso del Milan

Sinner ha vinto il Master 1000 di Shangai battendo Djokovic in finale. Per il campione di tennis, noto tifoso del Milan, si tratta del 17° titolo in carriera e il 7° conquistato solo nel 2024.

Il giovane tennista italiano ha trionfato in due set (7-6 e 6-3) davanti a Federer e Alcaraz, entrambi presenti sugli spalti. La prossima sfida di Sinner sarà in Arabia Saudita nel Six King Slam.