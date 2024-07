Simic Milan, è FATTA per l’addio ai rossoneri: BLITZ dell’Anderlecht e accordo CHIUSO! Tutti i dettagli dell’operazione e le cifre

Jan-Carlo Simic lascia a sorpresa il Milan. Decisivo l’ultimo blitz dell’Anderlecht che nelle ultime ore ha accelerato per chiudere l’affare, riuscendo a trovare un accordo con i rossoneri per l’acquisto del difensore. Il serbo classe 2005 si trasferisce nel club belga a titolo definitivo, per 3 milioni di euro, senza bonus.

A riferirlo è il giornalista Matteo Moretto su X, il quale sottolinea come i rossoneri abbiano inserito nel contratto un 20% sulla futura rivendita del calciatore. Addio imminente dunque, in attesa dell’ufficialità.