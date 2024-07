Simic Anderlecht, le prime parole dell’ex Milan: «Passo PERFETTO per continuare a crescere. Sono molto orgoglioso». Le dichiarazioni del difensore

È ufficiale il passaggio di Simic all’Anderlecht. Sui canali ufficiali del club belga ecco le prime parole dell’ex giocatore del Milan.

PAROLE – «Sono molto orgoglioso di firmare con un club prestigioso come l’Anderlecht. Tutti conoscono l’Anderlecht e i giocatori di livello mondiale che hanno iniziato la loro carriera qui. Quindi mi sembra il passo perfetto per continuare a crescere e imparare dai giocatori più esperti. Non vedo l’ora di festeggiare le vittorie con i miei compagni di squadra e i tifosi».