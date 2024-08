Simeone Milan: l’argentino nuova IDEA per l’attacco, l’ASSIST di Conte per i rossoneri

Il Milan oltre Morata pensa ad un altro attaccante. In tal senso il nome nuovo è Simeone, tutti i dettagli del possibile colpo

Non solo Morata. Da settimane, quindi, la dirigenza del Milan sta vagliando tutti i profili di altri centravanti che potrebbero essere utili alla causa.

Nella rivoluzione operata da Conte, che non vuole una rosa da più di 18-19 calciatori, non c’è posto per molti degli attuali tesserati, tanto che, scrivono da ‘Il Mattino’, il tecnico pugliese abbia deciso di dare l’input alla dirigenza di cederne almeno altri otto, senza contare Victor Osimhen.

Tra questi c’è anche Simeone, che non ha convinto il nuovo allenatore, e dovrà trovarsi una nuova sistemazione. Dopo ferragosto e quando il Milan avrà chiara la situazione relativa tutti i suoi obiettivi, potrebbe spuntare proprio il nome del bomber per i rossoneri. Le sue caratteristiche potrebbero essere ideali per Fonseca e i costi non sarebbero per nulla alti, soprattutto se l’affare dovesse chiudersi in prestito.