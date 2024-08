Simeone GUARDA oltre Morata: «Era un punto di riferimento, ora spero che Sorloth. faccia..»

Intervenuto in conferenza stampa dopo il 6-1 in amichevole contro il Kitchee, Simeone ha parlato così della partenza di Morata

LE PAROLE – «Mi è piaciuto l’inserimento di Sorloth nella nostra squadra e la forza che ha dimostrato nella partita odierna. Penso che sia stata una bella prestazione la sua, soprattutto considerando da quanto poco è con noi. Cercheremo di tirare fuori il massimo da un attaccante importante. Le sue caratteristiche sono abbastanza simili a quelle di Morata. È un attaccante d’area e di rifinitura, speriamo di poterlo aiutare come abbiamo fatto con Álvaro, che era un riferimento in attacco quando era con noi. Ci auguriamo di poter far dare il massimo allo stesso modo a un calciatore che è da area di rigore, un numero 9»