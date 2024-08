Vos Milan, l’OBIETTIVO dei rossoneri è QUESTO. Come sta PROCEDENDO la TRATTATIVA con l’Ajax

Ecco come sta procedendo la trattativa per portare Silvano Vos al Milan. I rossoneri hanno in mente questa cosa

Cresce l’ottimismo in casa Milan per l’arrivo di Silvano Vos. Come scrive Luca Bianchin, i contatti con l’Ajax si stanno intensificando in queste ore e il club rossonero potrebbe presentare un’offerta decisiva già oggi o domani.

L’obiettivo del Milan è chiudere l’operazione per una cifra intorno ai 5 milioni di euro, possibilmente anche meno. Vos, una volta arrivato a Milano, dovrebbe dividersi tra la prima squadra e il Milan Futuro, la formazione che milita in Serie C.