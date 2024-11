Siani a Juventusnews24: «Punto guadagnato per la Juve, Kalulu? Dico che…». Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Fernando Siani, intervistato in esclusiva da Juventusnews24, ha rilasciato un commento sulla partita del Milan di ieri e su Kalulu. Di seguito le sue parole.



MILAN JUVENTUS – «Credo che sia stato un punto guadagnato per la Juventus perché l’emergenza era totale. Ci si poteva aspettare, comunque, qualcosina in più: i bianconeri stanno vivendo un periodo di cambiamento più lungo del previsto per i vari infortuni. Chiaramente se vai a giocare a San Siro con così pochi giocatori offensivi il pareggio è un ottimo risultato».

KALULU – «Il fatto che la Juventus non prenda gol ha un valore altissimo. Non credo che quest’anno la Juventus arriverà a vincere lo scudetto però, tendenzialmente, le squadre che hanno successo in Italia si basano su un’ottima base difensiva. Kalulu? Non mi aspettavo questo tipo d’impatto perché era due anni che giocava molto poco. Devo dire che sta avendo un rendimento simile all’anno dello Scudetto del Milan: stiamo parlando di un giocatore molto forte che se sta bene fa la differenza».