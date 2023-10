Settore giovanile Milan: il programma del weekend

Nuovo week end di campionato per le squadre del settore giovanile del Milan. Ecco tutti gli impegni dei rossoneri

È il weekend dei big match per le Primavera rossonere: la squadra maschile andrà a Roma da capolista, quella femminile giocherà il Derby al PUMA House of Football. Impegno importante anche per l’Under 18, in casa del Cagliari appena sotto (-1) in classifica. Under 17 a riposo, U16 e U15 faranno visita alla Feralpisalò per proseguire nel buon momento. Tris di gare contro l’Enotria per i più piccoli, compresa l’U10 femminile, all’interno di un ricco programma.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 21 OTTOBRE

PRIMAVERA: 7ª giornata, Roma-Milan, ore 11.00 – Campo A. Di Bartolomei (Trigoria, Roma)

La partita della Primavera maschile sarà visibile (al di fuori dell’Italia) sul nostro canale YouTube, tramite abbonamento a questo link: bit.ly/MembershipACM.

UNDER 17 FEMMINILE : 4ª giornata, Iris 1914-Milan, ore 14.30 – CS Bettinelli (Milano)

: 4ª giornata, Iris 1914-Milan, ore 14.30 – CS Bettinelli (Milano) UNDER 15 FEMMINILE : 3ª giornata, Milan-Ausonia, ore 16.00 – PUMA House of Football (CS Vismara)

: 3ª giornata, Milan-Ausonia, ore 16.00 – PUMA House of Football (CS Vismara) UNDER 13 : 3ª giornata, Monza-Milan, ore 16.00 – CS L. Berlusconi-Monzello (Monza)

: 3ª giornata, Monza-Milan, ore 16.00 – CS L. Berlusconi-Monzello (Monza) UNDER 12 : 3ª giornata, Milan-Enotria, ore 15.00 – PUMA House of Football (CS Vismara)

: 3ª giornata, Milan-Enotria, ore 15.00 – PUMA House of Football (CS Vismara) UNDER 11 : 3ª giornata, Milan-Vighignolo, ore 15.00 – PUMA House of Football (CS Vismara)

: 3ª giornata, Milan-Vighignolo, ore 15.00 – PUMA House of Football (CS Vismara) UNDER 10 : 3ª giornata, Milan-Enotria, ore 15.00 – PUMA House of Football (CS Vismara)

: 3ª giornata, Milan-Enotria, ore 15.00 – PUMA House of Football (CS Vismara) UNDER 10 FEMMINILE : 2ª giornata, Enotria-Milan, ore 16.30 – CS Enotria 1908 (Milano)

: 2ª giornata, Enotria-Milan, ore 16.30 – CS Enotria 1908 (Milano) UNDER 9: 3ª giornata, Rozzano-Milan, ore 14.00 – CS Comunale (Milano)

DOMENICA 22 OTTOBRE