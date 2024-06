Sesko Milan, MESSAGGIO del suo agente dopo il rinnovo col Lipsia: cosa ha scritto sull’obiettivo di mercato rossonero – FOTO

Sesko Milan, il suo agente ha scritto questo messaggio dopo il rinnovo di contratto con il Lipsia. Ecco cosa ha scritto

L’agente di Benjamin Sesko, Elvis Basanovic, ha scritto sui propri canali social un messaggio dopo il rinnovo dell’attaccante col Lipsia fino al 2029. Le parole sull’obiettivo del mercato Milan

PAROLE – «Come agente di calcio, è facile parlare di sviluppo dei migliori talenti… finché non ci si trova di fronte a una grande tentazione. In quel momento , i vostri valori e la vostra visione vengono messi veramente alla prova. Quando diciamo di essere un’agenzia leader in questa parte d’Europa per lo sviluppo di giovani talenti di qualità, lo diciamo davvero. Facciamo quello che diciamo – e diciamo quello in cui crediamo! Lo sviluppo è la chiave. Passo dopo passo!».