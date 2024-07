Sesko Milan, Compagnoni PERPLESSO: «Non mi sta convincendo! Al momento ASSOMIGLIA a lui»

Sesko-Milan, Maurizio Compagnoni, noto giornalista, ha commentato le prestazioni del centravanti che piace ai rossoneri

Ospite a Sky, Maurizio Compagnoni ha parlato così di Sesko, obiettivo del calciomercato Milan:

PAROLE – «Se mi sta convincendo? Non tanto. È un giocatore dalle grandi potenzialità, sulla carta ha tutto: tecnica, corsa e fisico. Però spesso esce dalla partita, incide molto meno di quello che potrebbe. Essendo molto giovane è probabile che possa sviluppare il proprio talento in futuro. Con questi passaggi a vuoto assomiglia un po’ a Scamacca. 60 milioni per me sono una cifra a metà del guado. Come rendimento per me al momento non vale quei soldi, vale suo 30-35, ma potenzialmente è un attaccante da 100 milioni. Se elimina questi passaggi a vuoto e diventa concentrato sulla partita ha tutto per diventare un top player».