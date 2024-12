Serginho su Theo Hernandez: «Un grandissimo terzino e un giocatore importante per il Milan. Tra me e lui...»

Serginho sulla maglia celebrativa del Milan, la squadra di Fonseca e Theo Hernandez: l’intervista a Sky Sport

Serginho ha concesso un’intervista a Sky Sport in occasione della presentazione della nuova maglia celebrativa del Milan.

THEO HERNANDEZ – «E un grandissimo terzino. Non faccio mai paragoni tra me e lui, siamo giocatori con qualità diverse, storie diverse. Io ho creato la mia, lui ha un percorso da creare. È un giocatore importante. E’ tra i top terzini piu forti al mondo in questo momento. Mi auguro possa creare la sua storia e fare parte di questa storia del club».