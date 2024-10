Serbia Svizzera 2-0: Pavlovic c’è, 45 minuti per Jovic. Il resoconto della sfida

Serbia Svizzera 2-0: Pavlovic c’è nella vittoria dei padroni di casa, 45 minuti per Jovic. Il resoconto della sfida

La Serbia ha battuto in serata la Svizzera per 2-0. Pavlovic, difensore del Milan, in campo per 90 minuti, 45 minuti per Jovic.

SERBIA-SVIZZERIA: IL TABELLINO

SERBIA-SVIZZERA 2-0

GOL: Aut. Elvedi 45’+1 (SVI), Mitrovic 62′ (SER)

Ammonizioni: Widmer (SVI), Elvedi (SVI) Nedeljkovic (SER), Simic (SER), Samardzic (SER)

SERBIA (3-4-2-1): Rajkovic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic; Nedeljkovic (73′ Nedeljkovic), Maksimovic, Gruijc (46′ Jovic) , Brimancevic (88′ Cumic); Samardzic, Lukic (53′ Zdjelar); Mitrovic (74′ Maksimovic). CT: Stojkovic.

SVIZZERA (3-4-3): Kobel; Widmer (46′ Rieder), Akanji, Rodriguez (70′ Garcia); Elvedi, Feuler, Zhaka, Aebischer (70′ Fernandes); Amdouni (70′ Zeqiri), Embolo (86′ Monteiro), Ndoye. CT: Yakin.