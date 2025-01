Condividi via email

Serafini non ha dubbi: «C’è qualcosa che non funziona, tre allenatori diversi hanno detto questa cosa». Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan, nello scorso turno di campionato, ha ottenuto una preziosa vittoria contro il Parma per 3-2. Serafini, però, ha evidenziato che a questa squadra manca un’anima.

«C’è evidentemente qualcosa che non funziona. Allora perché impazzisci per Camarda, Bartesaghi, Jimenez e Pavlovic? Perché questi danno l’anima. Questo è quello che manca al Milan. Quando sono in condizione anche Fofana, Morata, Abraham e Reijnders danno l’anima, ma finisce lì. Manca un’anima qua, sono tre allenatori che dicono la stessa cosa, ognuno con toni e parole diverse».