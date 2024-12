Serafini su Milan Stella Rossa: «Queste sono le perle della serata...»

Milan Stella Rossa, Luca Serafini, noto giornalista, ha duramente criticato la prestazione dei rossoneri nonostante la vittoria

Intervenuto a Milan Tv dopo Milan–Stella Rossa, Luca Serafini ha dichiarato:

PAROLE – «Bisognava fare il pressing, l’hanno fatto loro, mai il Milan. Non è stato mai capace di alzare il ritmo, veramente non un piccolo trotto, un piccolo al passo si dice con i cavalli, contro una squadra modesta, che ha 3 punti dopo 6 partite. Contro una squadra che però ha preso una traversa sullo 0 a 0, che ha pareggiato sull’ennesima palla persa da Musah sulla trequarti difensiva, che ha sfriorato poi anche in altre occasioni (il vantaggio, ndr). Una squadra che ha scarsissima capacità di lettura delle situazioni, delle partite. Il Milan ha perso nel primo tempo già Morata e Loftus-Cheek. C’è stato un rimescolamento delle carte che non ha giovato. C’è la condizione di Reijnders e Theo che latita. Le perle della serata sono: il gol bellissimo di Leao, l’assist di Fofana, la traversa di Camarda da cui è scaturito il 2 a 1 e il gol di Abraham, che è uno dei pochi entrati bene che si è dato da fare. Rimane però negli occhi una prestazione sotto tono, con un avversario che andava trattato in maniera differente. Tanto da domani mattina, quando vai a vedere i risultati, le classifica, della qualità si dimenticano tutto. Il Milan invece no, deve continuare ad occuparsene, perché non vedo un’armonia di cui parlavo prima della partita nel gioco, nei sistemi, negli scambi, e soprattutto questa cadenza così compassata non va bene, né in Europa né in campionato».