Seconda squadra Milan, il mercato si SCALDA! Tris di colpi in arrivo, i NOMI

Seconda squadra Milan, il mercato si infiamma in vista della prossima stagione: sono tre i colpi in arrivo. I dettagli

Tris in entrata per il Milan Under 23. In difesa Gabriele Minotti: centrale, 21 anni, ex capitano della Primavera del Monza e da due anni alla Giana Erminio.

A centrocampo, invece, torna Alessandro Sala: 23 anni, rossonero fino al 2020, passato poi per Cesena, Renate, Pro Sesto. In attacco, invece, l’esterno “alla Leao” Mbarick Fall: 27 anni, stagione iniziata a Brindisi e finita alla Giana. Lo riporta Il Giorno.