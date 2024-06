Seconda squadra Milan, giornata DECISIVA per l’accesso alla Serie C! La situazione AGGIORNATA sulla scandenza delle iscrizioni

Al termine di questa giornata, il Milan scoprirà se potrà lanciare o meno il progetto per la seconda squadra in Serie C.

Infatti, secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, è fissata per oggi, martedì 4 giugno, la data di scadenza per le iscrizioni al campionato. In caso di rinuncia di una società, il club rossonero potrà lanciare il progetto per la seconda squadra nella prossima stagione, unendosi così a Juventus ed Atalanta. La deadline scatterà a mezzanotte.