Scuffet Milan, braccio di ferro col Cagliari: divergenze sulla FORMULA dell’affare. I dettagli e le ultime novità

Il calciomercato Milan continua la propria ricerca a un nuovo secondo portiere dopo l’infortunio di Marco Sportiello che lo costringerà a restare ai box per circa 3 mesi.

L’idea più nitida in questa fase porta a Simone Scuffet, estremo difensore di proprietà del Cagliari. Tuttavia la trattativa con i sardi è tutt’altro che semplice: i rossoneri, come ricordato da Tuttosport, vorrebbero chiudere l’operazione in prestito con diritto di riscatto mentre i rossoblu vorrebbero monetizzare una cessione definitiva.