Scuffet Milan: CONFERMATO l’interesse dei rossoneri, a che PUNTO è la trattativa

L’infortunio di Sportiello potrebbe essere più grave del previsto. In tal senso il Milan pensa a Scuffet, la trattativa procede

Marco Sportiello non ha partecipato all’amichevole contro il Manchester City a causa di un infortunio rimediato in hotel alla mano sinistra. In attesa di conoscere i tempi di recupero dell’ex Atalanta, la dirigenza del Milan ha effettuato un sondaggio con il Cagliari per Simone Scuffet.

Come riportato da Gianluca di Marzio sui suoi profili social la trattativa con il club sardo procede anche se lentamente.