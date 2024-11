Scudetto Milan, Gasperini avvisa: «Noi non ci nascondiamo ma oggi conta solo questa cosa»

Scudetto Milan, Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato delle chance tricolore dei bergamaschi: le sue dichiarazioni

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Atalanta contro il Parma. Di seguito le sue parole sulla corsa scudetto che riguarda anche il Milan.

PARAGONI CON IL PASSATO – « Sono squadre completamente diverse. Tutti mi hanno dato tanto: sarò per sempre grato a questi ragazzi. Non ci nascondiamo per lo scudetto, ma alla 13esima giornata il nostro obiettivo è quello di rimanere più in alto possibile. Parlarne oggi è prematuro».

LE PAROLE DI GASPERINI