Scudetto Milan, Bargiggia snobba i rossoneri: sulla squadra di Fonseca l’ha detto veramente

Scudetto Milan, Bargiggia snobba i rossoneri di Paulo Fonseca nella corsa al titolo: Napoli favorito mentre in Champions…

Intervistato in esclusiva da internews24, Paolo Bargiggia ha dichiarato:

Buongiorno Paolo. Partiamo dal campionato. Archiviate queste prime 7 giornate di Serie A, c’è qualche squadra che l’ha stupita? Quale tra queste potrebbe essere la candidata alla vittoria finale?

«Io non guardo ai risultati perchè è troppo presto per parlarne, ma guardo al progetto, alla qualità del gioco e se queste squadre sono capaci di farsi ricordare. Non sto parlando delle squadre in alto, però mi hanno sorpreso favorevolmente per collettivo e proposta di gioco il Torino di Vanoli, per intensità agonistica e collegamento tra le parti l’Udinese e poi, anche se leggermente dietro in classifica, mi piace molto come gioca il Parma. Tra queste ci metto anche l’Empoli per i risultati e la qualità del gioco. Riguardo le parti alte, il Napoli non mi stupisce perchè è una squadra costruita per vincere subito, aldilà dei giochi diplomatici di Conte. Squadra che è formata per 8/11 dagli stessi che hanno vinto lo Scudetto, con tre innesti fortissimi come Buongiorno, Mctominay, Lukaku. Rimane una squadra pragmatica piu che bella da vedere, anche se sembra che Conte abbia aggiunto qualcosa alle sue conoscenze, tipo l’aggressione alta e su come fa girare la palla a centrocampo, probabilmente merito delle sue ultime esperienze in Premier. Perciò, non per la posizione in classifica, ma per tutte queste valutazioni, la mia favorita per lo Scudetto rimane il Napoli.»

Parlando di Champions League, abbiamo visto grandissime prestazioni di Juve, Inter, un Milan ancora a 0 punti, Bologna e Atalanta che stanno facendo la loro parte. Quale squadra italiana può arrivare più lontana nella competizione europea?

«Per me una squadra italiana che potrebbe fare bene in Champions League è la Juventus, visto che in Europa le squadre non si chiudono tanto in difesa, anche se in verità ultimamente questo accade spesso pure in Italia, grazie ad alcuni allenatori che provano a salvarsi proponendo del calcio moderno. In Europa invece il livello si alza, ma giocano tutte per giocare e la Juve visti i due primi risultati, tra cui la vittoria in 10 col Lispia molto importante, può andare avanti. Anche l’Inter potrebbe fare bene, perchè come dicevo, il focus sembra essersi spostato sulla Champions League. Credo che andare più avanti possibile sia l’input mandato dalla nuova proprietà di Oaktree. Il Milan è partito male perchè ha trovato due squadre forti. I rossoneri faranno fatica a causa dei problemi di equilibrio tattico e una società che sembra abbastanza assente nei confronti dell’allenatore e che tutela giocatori abbastanza anarchici. L’Atalanta è difficile da decifrare, anche se in Europa è sempre una certezza, visto anche la vittoria dell’Europa League, ma è una squadra un pò incostante».

Chiudendo con una chiosa sul mercato. In casa nerazzurra si sta facendo il nome di Jonathan David per l’attacco dell’Inter. Le risulta qualcosa a riguardo? Potrebbe essere un nome forte per il calciomercato nerazzurro?

«L’Inter sta seguendo da un pò Jonathan David, che non rinnoverà con il Lille, in scadenza di contratto nel 2025 e in Italia c’è anche la Juventus che ci starebbe facendo un pensierino. A mio avviso però non è una pista calda attualmente da seguire, semplicemente per il fatto che siamo ancora alle fasi iniziali del tutto. In seguito valuteremo.»

L’INTERVISTA COMPLETA DI BARGIGGIA A INTERNEWS24