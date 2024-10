Scozia Portogallo: dove vedere il match, orario e probabili formazioni

Scozia Portogallo: dove vedere il match di Nations League che vedrà scendere in campo il giocatore del Milan Rafael Leao

All’Hampden Park si giocherà la sfida di Nations League tra Scozia e Portogallo. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione della sfida che vedrà protagonista il giocatore del Milan Leao.

Le probabili formazioni

SCOZIA (4-2-3-1): Gordon; Ralston, Souttar, Hanley, Robertson; Gilmour, McLean; Doak, McTominay, Christie; Dykes. Ct. Clarke.

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Bernardo Silva, Ruben Neves, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Leao.

Orario e dove vederla in tv

Scozia-Portogallo si gioca alle ore 20:45 di martedì 15 ottobre per il girone di Nations League. Verrà trasmessa in diretta in streaming e gratis per tutti sulla piattaforma UEFA Tv. Non è prevista alcuna trasmissione televisiva.