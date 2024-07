MN24 – Scaroni sul NUOVO Milan Store: «Mi piace molto, festeggiamo questa apertura dopo i 125 anni di ieri»

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, prende parola in occasione dell’evento di inaugurazione del nuovo Milan Store in via Dante

(Dal nostro inviato Daniele Grassini) – Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, inaugura il nuovo Milan Store in via Dante a Milano. Questo il discorso del presidente rossonero nell’evento per l’inaugurazione del negozio.

PAROLE – «Ieri abbiamo festeggiato i 125 anni del Milan, oggi festeggiamo il primo Flagship Store del Milan di nostra proprietà, nel centro di Milano. Non so se vi piaccia, a me piace molto»