Scaroni a Milan Tv: «Momento un po’ DIFFICILE, ringrazio i 70 mila TIFOSI. Stadio? Ecco la situazione». Le dichiarazioni

Scaroni ha parlato a Milan Tv prima di Milan Venezia.

LE SUE CONDIZIONI DI SALUTE – «Mi hanno tolto un piccolo calcolo dal rene, tutto a posto. Sono qui oggi, non volevo mancare per questa partita così importante»

I TIFOSI – «Di nuovo è che abbiamo 70mila spettatori, ringrazio i tifosi che non ci fanno mai mancare l’appoggio soprattutto in questi momenti un po’ difficili per noi».

LO STADIO – «Per quanto riguarda lo stadio c’è stato l’incontro con il sindaco di Milano l’altro giorno, e con il sindaco di Milano si parlano delle ipotesi per la città di Milano. Gli abbiamo spiegato che la ristrutturazione non è possibile, il risultato non sarebbe mai del livello che meritano i club milanesi. È emersa l’ipotesi di ripescare il vecchio progetto San Siro, un mio vecchio sogno, ma è un percorso che ha difficoltà: non è nulla di deciso e scontato. Lo seguiamo ma abbiamo come priorità numero uno San Donato. Abbiamo ben chiaro che San Donato avanza ed è l’ipotesi che in questo momento preferiamo».