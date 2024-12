Scaroni Milan: le parole del Presidente sulla Lega Serie A non passano inosservate

Scaroni Milan: «Vogliamo vedere l’Inter da più vicino in classifica!». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Intervistato dal Corriere della Sera, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato alcune parole sui rossoneri e sulla Lega Serie A.

«Lega Serie A? Credo, al di là delle dispute giuridiche sull’eleggibilità di Simonelli, che la volontà di cambiare espressa da 14 club su 20 non potrà che finire per prevalere. Il nuovo presidente della Lega Serie A ha sciolto i propri legami con Mediaset e Mondadori, e quindi con la proprietà del Monza, ma non sono mancate polemiche».