Sarri Milan, con lui TORNA il grande ex? Tecnico in POLE, la SUGGESTIONE fa impazzire i tifosi

Sarri-Milan, con il tecnico toscano torna in rossonero anche Tognaccini? L’ex Lazio è in pole per il post Fonseca. Le ultime

Come riportato da Simone Cristao, c’è un candidato attualmente fortissimo per quanto riguarda la panchina del Milan in caso di esonero di Fonseca.

La candidatura di Sarri trova conferme anche oggi e si colloca in pole ma ancora non è stata presa un decisione finale, anzi. Nel caso di arrivo del tecnico toscano potrebbe esserci il ritorno di una storica figura del Milan ancelottiano: Daniele Tognaccini.