Sarri Milan, Ibrahimovic lo stoppa! Messaggio chiaro, il club ha deciso questa cosa su Fonseca

Sarri Milan, Ibrahimovic stoppa il toscano, candidato numero uno al post Fonseca. Al momento nessun cambio in panchina

Come riferito da Tuttosport, la sconfitta di domenica scorsa sul campo della Fiorentina, nonostante le indiscrezioni, non ha cambiato la posizione del Milan su Paulo Fonseca: il tecnico portoghese è stato infatti confermato in panchina tanto che ieri Moncada a Milanello gli ha ribadito piena fiducia.

In questo senso anche lo stesso Ibrahimovic ha avvisato tutti gli eventuali pretendenti, a partire da Sarri, che al momento non è previsto nessun cambio: Fonseca mantiene intatto il sostegno della società. Si riparte dall’Udinese con l’intenzione di chiara di ottenere i tre punti.