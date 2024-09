Sarri Milan, lo SCENARIO che SPARIGLIA le carte: la società cerca un tecnico PROPOSITIVO?

Maurizio Sarri è uno dei tanti nomi accostati fin qui alla panchina del Milan nel caso venisse esonerato Paulo Fonseca

Sono tanti i nomi accostati al Milan in caso di esonero di Paulo Fonseca. L’allenatore ha infatti già sprecato diverse chance per far ricredere gli scettici e le prossime partite a cui va in contro saranno decisive nel bene o nel male per decidere il futuro dell’ex tecnico della Roma.

In caso di esonero, tra i nomi che più stuzzicano la piazza per la sostituzione c’è senza dubbio quello di Maurizio Sarri. L’ex mister di Napoli e Lazio sarebbe infatti l’uomo giusto nel caso in cui la società volesse puntare su un profilo che sappia impostare un gioco più moderno e propositivo, che a tratti potrebbe ricordare quello praticato da Arrigo Sacchi tra gli anni ’80 e ’90.