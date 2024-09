San Siro Milan, si LAVORA su una nuova idea: un impianto VICINO San Siro! QUESTI i tempi e la situazione

Come riporta la Gazzetta, Milan e Inter starebbero lavorando su una nuova idea: un impianto vicino a San Siro

Milan e Inter negli ultimi giorni stanno lavorando su diverse idee per il nuovo stadio. Senza abbandonare le piste che portano a San Donato e Rozzano, come riporta la Gazzetta, i due club si sarebbero informati per la costruzione di un nuovo impianto vicino all’attuale San Siro. Si aspetta una risposta dall’Agenzia delle Entrate per conoscere i costi.

Intanto, il sindaco Sala ha ribadito che nel 2030 scadrà il contratto delle due società con lo stadio Meazza, Dunque, se l’intenzione è di cambiare impianto, questo dovrà essere pronto per quell’anno. A meno che non si decida di rinnovare l’accordo con il Comune.