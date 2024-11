San Siro Milan, Scaroni chiaro con Sala! Accordo con l’Inter, il dettaglio non sfugge

San Siro Milan, i rossoneri e l’Inter avvisano Sala: possibile via d’uscita dal progetto, manifestazione d’interesse non vincolante

Come riporta Il Giorno, Milan e Inter si sono lasciate aperte una possibile via di fuga dal progetto del nuovo San Siro:

PAROLE – «Resta fermo che nessuna responsabilità potrà essere imputata alle scriventi in caso di mancata presentazione dell’aggiornamento del documento di fattibilità o della proposta economica, ovvero qualora non si dovesse raggiungere un’intesa sul progetto e/o sulle relative condizioni economiche ed avendo pertanto la presente manifestazione di interesse natura non vincolante».