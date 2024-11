San Siro Milan, visioni discordanti con l’Inter: i rossoneri pretendono una particolare clausola

San Siro Milan, visioni completamente discordanti con l’Inter sul progetto dell’impianto milanese: i rossoneri vogliono questa clausola

La stesura della manifestazione d’interesse per San Siro da parte di Inter e Milan non sembra stia andando per il meglio. A rivelarlo è La Repubblica che pone l’accento sui punti di disaccordo tra le due società milanesi per quello che è il progetto di realizzazione del nuovo impianto, che dovrà sorgere nell’area adiacente all’attuale Meazza. I due club starebbero faticando a mettersi d’accordo sul testo.

I rossoneri vorrebbero una sorta di “clausola San Donato” per lasciarsi aperta anche l’altra strada. I nerazzurri sono più decisi del Milan, al momento: il progetto Rozzano è ufficiosamente tramontato da un pezzo.