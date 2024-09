San Siro Milan, si AVVICINA la decisione sull’impianto! Sala INGOLOSISCE i rossoneri, Cardinale tentato dal CLAMOROSO dietrofront

San Siro-Milan, si avvicina la decisione sull’impianto milanese: Cardinale tentato dalla proposta del sindaco Sala

Come riferito da Tuttosport, siamo entrati nella fase calda per quanto riguarda il destino di San Siro.

Tra pochi giorni arriverà la decisione definitiva di Inter e Milan sul futuro di San Siro

con ovvie conseguenze sui progetti a Rozzano e San Donato. La seconda settimana di settembre è stata segnata sul calendario per l’incontro tra club e Comune per conoscere il responso sul progetto di ristrutturazione presentato da Webuild. La data potrebbe essere quella di venerdì 13. Inter e Milan hanno approfondito con un occhio particolare al possibile acquisto di San Siro. Un elemento forse ancora più determinante dell’analisi dei lavori di ammodernamento. Non a caso il sindaco Giuseppe Sala ha insistito molto su questo aspetto.

Per le società è fondamentale potersi assicurare nel breve periodo un asset patrimoniale

rilevante.