San Siro Milan, spuntano tutte le cifre per l’acquisto dell’impianto: numeri da urlo! Tutti i dettagli

San Siro Milan, emergono tutte le reali cifre per l’acquisto dell’impianto: non servono solo i 197 milioni di euro per lo stadio

Come riportato da Calcio e Finanza, ci sono importanti novità sul futuro di San Siro, tema caro a Milan e Inter.

Nel documento di ben 196 pagine redatto dall’Agenzia delle Entrate non c’è solamente la cifra di 197 milioni di euro per la valutazione dello stadio Meazza e le aree circostanti del quartiere San Siro soggette all’interesse di Inter e Milan per la costruzione di un nuovo impianto, ma anche un’altra serie di numeri che sia i club che il Comune devono rispettare.

Come riporta l’edizione odierna de Il Giorno, nella giornata di ieri l’intero documento dell’Agenzia è stato inviato a tutti i consiglieri comunali, dopo che nella giornata di lunedì il sindaco Giuseppe Sala ha incassato il via libera del Consiglio Comunale, non senza polemiche, per procedere con l’iter che porterà alla vendita dello stadio Meazza.

I principali numeri della relazione sono stati illustrati proprio in Consiglio dal primo cittadino e dall’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi. In particolare modo sono tre le cifre, definite al centesimo, che è bene ricordare:

196.988.465 euro – valore complessivo di stadio Meazza e aree limitrofe

124.005.204 euro – valore area Ambito Gfu San Siro (nel 2019 questo era pari a 103.063.000)

72.983.260 euro – valore dello stadio (nel 2019 questo era pari a 96.342.000)

Inoltre, per quanto riguarda il Comune di Milano, la relazione dell’Agenzia delle Entrate contiene anche il calcolo esatto degli oneri di urbanizzazione che Milan e Inter dovranno versare se l’operazione San Siro andrà in porto, fondi che Sala ha già consigliato al Consiglio comunale di destinare alla riqualificazione del quartiere San Siro, come supportato inoltre dalla minoranza di centrodestra e anche dalla maggioranza di centrosinistra. Per questo specifico argomento, le cifre esposte dall’Agenzia delle Entrate sono le seguenti: