San Siro Milan, il Consiglio comunale TUONA: «Vogliamo vedere il progetto!». La presa di posizione di alcuni consiglieri di Milano

Tiene banco il tema sulla ristrutturazione di San Siro tra svolte e frenate relative al progetto presentato da WeBuild a Milan e Inter. Un progetto che desidera di poter visionare anche il Consiglio comunale di Milano. Lo rivela Repubblica che titola: «Il Consiglio comunale: il nuovo stadio San Siro? Vogliamo vedere il progetto». Queste le dichiarazioni di alcuni consiglieri.

ALESSANDRO GIUNGI – «Apprendiamo dai giornali informazioni che dovremmo poter leggere in altro modo. Ci hanno detto che questo documento non esisteva, farò un accesso agli atti per chiederlo».

ALESSANDRO DE CHIRICO – «Mi è stato risposto che non c’era alcun dossier, sto predisponendo una denuncia per omissione di atti d’ufficio».

CARLO MONGUZZI – «La cosa più importante è che da una trattativa privata tra sindaco, squadre e costruttori si torni nella sede istituzionale e democratica, cioè in Consiglio comunale e tra i cittadini, anche perché è grazie alle nostre lotte che ora si ristruttura il Meazza. Vogliamo sapere qual è il progetto, chi fa cosa, chi paga, cosa succede nei 200 mila metri quadrati intorno perché limpidezza e trasparenza sono imprescindibili».

ENRICO MARCORA – «Deve essere fatta chiarezza subito con la convocazione di una commissione consigliare perché lo stadio di San Siro è un bene comunale di grande importanza, patrimonio di tutti i cittadini milanesi e non un fatto squisitamente privato tra sindaco, squadre e WeBuild».