San Siro Milan, Fontana SENTENZIA: «Lo stadio NUOVO serve per un MOTIVO molto semplice». Poi CITA le big europee

San Siro-Milan, Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha parlato del nuovo impianto dei rossoneri e dell’Inter

Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia a margine dell’Assemblea Generale di Assimpredil Ance in corso al teatro Lirico di Milano, ha parlato del futuro dello stadio San Siro che riguarda sia l’Inter sia il Milan.

PAROLE – «Dopo anni di bocconi amari, non si può non fare un accenno al derby. Prendiamo in considerazione un dato certo: le nostre squadre hanno bisogno di uno stadio nuovo per poter fare un salto di qualità. È evidente che tutte le grandi squadre europee hanno a disposizione uno stadio moderno con i vantaggi conseguenti anche da un punto di vista economico. Non entro nel merito delle mie preferenze, l’importante, e lo ribadisco ancora una volta, è che lo stadio venga realizzato».