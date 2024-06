San Siro Milan, Antonello: «Bisogna intervenire assolutamente. Vedremo i risultati di WeBuild a fine mese…». Le parole dell’ad nerazzurro

Alessandro Antonello, amministratore delegato area corporate dell’Inter, ha parlato sul palco del Festival della Serie A che si sta svolgendo a Parma. Il dirigente nerazzurro ha trattato anche l’argomento stadio, strettamente legato al Milan.

CAPITOLO STADIO – «È sotto gli occhi di tutti che in questo Paese esiste un problema, gli impatti burocratici non aiutano sicuramente gli investitori a realizzare le opere infrastrutturali in Italia. Abbiamo presentato un progetto nel 2019 nel Comune di Milano e ancora oggi siamo in una piena discussione e non abbiamo ancora visto la fine di questo iter procedurale. Dall’altro lato siamo stati costretti ad avere un piano B, che è quello di avere un impianto di proprietà a Rozzano, stiamo perseguendo quella strada, abbiamo un’esclusiva fino a fine gennaio per valutare questa area.

È chiaro che l’alternativa che c’è ancora sul terreno è quella di una possibile ristrutturazione di San Siro, che il sindaco di Milano ha messo in mano WeBuild e i risultati li vedremo a fine giugno. La cosa fondamentale è dare la possibilità a club come il nostro di poter competere a livello internazionale e, se non si hanno le infrastrutture, diventa sempre più difficile perché il gap che oggi abbiamo in termini di ricavi che vengono generati da nuovi impianti è troppo importante per non riuscire a coprirlo. Quello che voglio dire a tutti i tifosi interisti e a tutti gli appassionati di calcio è che è necessario avere delle infrastrutture moderne per fare sì che i nostri tifosi possano venire e gioire in un ambiente che riteniamo consono, che oggi San Siro garantisce, ma con lacune dovute agli anni. È necessario intervenire assolutamente»