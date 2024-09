San Siro Milan, CLAMOROSO aggiornamento dopo l’incontro odierno! L’ipotesi PRENDE quota? Ultime

San Siro-Milan, clamoroso aggiornamento dopo l’incontro odierno: ci sono due importanti novità. Ecco quali

Importante aggiornamento dato da Daniele Mari dopo l’incontro odierno sul tema relativo a San Siro.

Se San Siro dovesse diventare privato, cioè di proprietà delle squadre come è negli intenti, il vincolo non scatterebbe in modo automatico. Inoltre sul secondo anello potrebbe essere previsto un vincolo solo in parte, così da consentire la rifunzionalizzazione dell’impianto. E’ l’esito dell’incontro a Palazzo Marino tra Sala, la Sovrintendente Carpani, Inter e Milan.