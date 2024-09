San Siro Milan, la MOSSA dell’Inter ALLONTANA i due club dal Meazza? La SITUAZIONE

San Siro-Milan, la mossa dell’Inter allontana i due club dal Meazza? Gli aggiornamenti su Rozzano non lasciano dubbi

Il tema della costruzione del nuovo stadio dell’Inter è finito di diritto al centro del dibattito nella comunicazione fatta gruppo Brioschi, società che rappresenta il ramo di investimenti immobiliari del gruppo Bastogi: novità in arrivo, dunque, sul nuovo impianto a Rozzano. Di seguito il testo della nota portato alla luce da Calcio e Finanza. Il Milan è spettatore interessato.

DIRITTO DI ESCLUSIVA – «Il 28 luglio 2023 Infrafin (società interamente posseduta da Camabo, il cui capitale è detenuto da Brioschi Sviluppo Immobiliare per il 49% e dalla controllante Bastogi per il 51%) aveva concesso a F.C. Internazionale Milano S.p.A. un diritto di esclusiva oneroso fino al 30 aprile 2024, finalizzato a verificare la possibilità di realizzare uno stadio e alcune funzioni accessorie all’interno dell’area di proprietà a Rozzano. Alla scadenza del 30 aprile 2024, con le medesime finalità di cui sopra, Infrafin s.r.l. ha concesso a F.C. Internazionale Milano S.p.A. un nuovo diritto di esclusiva oneroso fino al 31 gennaio 2025».

VERIFICHE – «Il risultato da interessenze nelle partecipate, positivo di 0,9 milioni di euro rispetto a 3,3 milioni di euro al 30 giugno 2023, è riconducibile alle valutazioni delle partecipazioni nel Fondo Fleurs e in Camabo che riflettono, rispettivamente, i risultati positivi del veicolo immobiliare che ha acquisito gli immobili “U1” e “U3” a Milanofiori Nord e gli effetti economici di competenza del semestre degli accordi di esclusiva con F.C. Internazionale Milano S.p.A.; al 30 giugno 2023, la voce includeva invece un provento di 2,9 milioni di euro relativo alla cessione di una quota (6,1%) della partecipazione nel Fondo Fleurs. Con riferimento al settore sud del comparto Milanofiori, per il quale nel mese di marzo 2024 è stata pubblicata la variante urbanistica al PGT, in conformità agli accordi in essere, continueranno le verifiche di F.C. Internazionale Milano S.p.A, in merito alla fattibilità di realizzare uno stadio e alcune funzioni accessorie all’interno dell’area e, parallelamente, gli approfondimenti in merito a ipotesi di sviluppo di progetti alternativi».